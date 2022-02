La Wallonie lance la quatrième dose de vaccin pour les immunodéprimés

Ce mardi, c’est le lancement d’une étape de plus dans la campagne de vaccination. Pour les personnes les plus à risques et qui le souhaitent, une quatrième dose de vaccin est disponible. On parle d’une couche de protection supplémentaire face à un virus toujours ultra-contagieux.

Comme environ 90.000 Wallons, Joel, 33 ans, fait partie de la catégorie immunodéprimée. En tant que chauffeur routier, il préfère ne pas prendre de risque avec sa santé. Après le booster en octobre, il se rassure avec une quatrième dose. "C’est mon médecin qui me l’a conseillé. Après la troisième, une quatrième ça ne change rien pour moi", explique-t-il.

Séverine, aussi immunodéprimée, a déjà eu le Covid deux fois. Alors, après avoir entendu qu’elle avait accès à une nouvelle dose sans prendre de rendez-vous, elle s’est dépêchée d’aller vers un centre de vaccination. "J’ai le covid long et j’ai vraiment eu du mal. Je ne veux pas souffrir d’une forme grave", ajoute-t-elle.