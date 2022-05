La Wallonie investit 25 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments du SPW

"Je me réjouis que la Région wallonne donne l'exemple en améliorant les performances énergétiques de bâtiments publics pour diminuer sa facture énergétique et remplacer des dépenses de fonctionnement (combustibles) par des dépenses d'investissement (rénovation). J'espère que cela inspirera d'autres autorités publiques et citoyens à faire de même", a commenté le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry.

Au total, le SPW MI - volet " métiers " - possède et exploite près de 1.000 bâtiments répartis sur 237 implantations en Wallonie. Leur valeur patrimoniale est estimée à 500 millions d'euros.