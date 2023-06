La Wallonie harmonise la gestion de ses cours d'eau

Le gouvernement wallon a définitivement approuvé, jeudi, les Programmes d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée par sous-bassin hydrographique.

Développée dans les années 2010, cette méthodologie, baptisée PARIS - pour Programmes, Actions, Rivières; approches Intégrées et approche Sectorisée - propose une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, commune à tous les gestionnaires d'eau publics.

Ces programmes, élaborés à l'échelle des sous-bassins hydrographiques afin de tenir compte des enjeux locaux et des répercussions en amont et en aval de toute intervention le long des cours d'eau, complètent les deux autres plans européens que sont les PGRI (Plans de Gestion des risques d'inondations) et les PGDH (Plans de Gestion des Districts Hydrographiques).

Tout comme pour ces derniers, une mise à jour des PARIS est prévue tous les 6 ans. "C'est une première: désormais, tous les gestionnaires de cours d'eau — que ce soit les Communes, les Provinces ou les Régions — pourront se baser sur une démarche commune et fixer des objectifs spécifiques à atteindre. Nos cours d'eau ne connaissent pas notre découpage institutionnel. L'adoption de cette méthodologie permettra de coordonner davantage les enjeux et les usages à l'échelle du territoire", s'est félicitée, dans un communiqué, la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.