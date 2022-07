La Wallonie fusionne ses outils de surveillance hydrologique, un an après les inondations

Aurait-il dès lors permis de limiter l'ampleur des dégâts, humains et matériels, s'il avait déjà été opérationnel en juillet 2021? "C'était une situation extrême qui avait été sous-évaluée dans les prévisions", a nuancé Philippe Henry.

"Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se préparer au mieux et agir partout où on le peut, entre autres en améliorant le dialogue, l'exploitation des données dont on dispose et la circulation de l'information. Cet outil unique, c'est une pièce dans le puzzle qui doit nous aider à mieux gérer ce type de situations", a-t-il ajouté.

Ce nouveau portail simplifie le travail sur le terrain, avec toutes les informations rassemblées à un seul endroit

"Ce nouveau portail simplifie le travail sur le terrain, avec toutes les informations rassemblées à un seul endroit et la possibilité de garder un historique des différentes mesures", a de son côté souligné Michel Januth, le bourgmestre de Tubize, dont les techniciens utilisent le nouveau site depuis son lancement.

"Disposer des informations en temps réel est également important car ça nous fait gagner du temps dans l'anticipation des risques d'inondations", avec notamment la possibilité d'activer plus tôt le plan mis en place à la suite des inondations qui ont ravagé la commune en 2010, a-t-il enfin indiqué.