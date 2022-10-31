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Ukraine - Україна

Валлонія вимикає світло на ніч | La Wallonie éteint les lumières

il y a 48 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, Cédric Loriaux

Це економний захід, враховуючи поточні ціни на енергоносії. Багато муніципалітетів будуть занурені в темряву з півночі до 5 ранку.

 

Цей захід діятиме до 31 березня. З такою пропозицією виступила компанія ORES, яка займається газом і електроенергією. Це було успішно, враховуючи, що з 198 муніципалітетів Валлонії, якими керує ORES, понад 160 прийняли цю пропозицію.

Цей захід має розвантажити міські фінанси. Наприклад, у такому місті, як Жамблу (провінція Намюр), влада сподівається заощадити 100 000 євро, просто "вимкнувши світло".

 

Зупинити чи продовжити? Ми побачимо !

З часом буде проведено оцінку, щоб побачити, чи це вимикання не створює небезпеку. Деякі центри міст можуть, наприклад, залишатися освітленими. У провінції Льєж, де світлодіодне освітлення більш поширене, оператор, який керує електроенергією 54 муніципалітетів, запропонував зменшити інтенсивність світла, не вимикаючи і все.

 

У Брюсселі вже відреагували

У Брюссельському регіоні заходи діють з 1 жовтня: громадське освітлення вимикається на півгодини раніше, а світлодіодні вуличні ліхтарі знижуються протягом ночі.

 

La Wallonie éteint la lumière, pendant la nuit

C’est une mesure d’économie, vu les prix de l’énergie actuellement. De nombreuses communes vont être plongées dans le noir de minuit à 5h du matin

 

Cette mesure sera d'application jusqu'au 31 mars. C'est ORES, le gestionnaire de gaz et d’électricité, qui a fait cette proposition. Elle a eu du succès, vu que sur les 198 communes wallonnes gérées par ORES, plus de 160 ont accepté cette proposition.

Cette mesure doit soulager les finances communales. A titre d’exemple, dans une ville comme Gembloux (Province de Namur), les autorités espèrent économiser 100 000 euros, rien qu’en " éteignant les lumières ".

 

Stop ou encore ? On verra !

Des évaluations seront faites au fil du temps pour voir si cette extinction ne créé pas d'insécurité. Certains centres-villes pourraient par exemple rester éclairés. En province de Liège, où l'éclairage LED est plus répandu, l'opérateur qui gère l'électricité de 54 communes, a proposé de diminuer l'intensité lumineuse sans tout éteindre.

 

Bruxelles a déjà réagi

En région bruxelloise, des mesures sont d’application depuis le 1er octobre : l'éclairage public est éteint une demi-heure plus tôt et l'intensité lumineuse des lampadaires LED réduite au fil de la nuit.

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