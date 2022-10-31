Валлонія вимикає світло на ніч | La Wallonie éteint les lumières

Це економний захід, враховуючи поточні ціни на енергоносії. Багато муніципалітетів будуть занурені в темряву з півночі до 5 ранку.

Цей захід діятиме до 31 березня. З такою пропозицією виступила компанія ORES, яка займається газом і електроенергією. Це було успішно, враховуючи, що з 198 муніципалітетів Валлонії, якими керує ORES, понад 160 прийняли цю пропозицію.

Цей захід має розвантажити міські фінанси. Наприклад, у такому місті, як Жамблу (провінція Намюр), влада сподівається заощадити 100 000 євро, просто "вимкнувши світло".

Зупинити чи продовжити? Ми побачимо !

З часом буде проведено оцінку, щоб побачити, чи це вимикання не створює небезпеку. Деякі центри міст можуть, наприклад, залишатися освітленими. У провінції Льєж, де світлодіодне освітлення більш поширене, оператор, який керує електроенергією 54 муніципалітетів, запропонував зменшити інтенсивність світла, не вимикаючи і все.

У Брюсселі вже відреагували

У Брюссельському регіоні заходи діють з 1 жовтня: громадське освітлення вимикається на півгодини раніше, а світлодіодні вуличні ліхтарі знижуються протягом ночі.