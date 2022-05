La Wallonie et le Néandertal : Les Grottes de Goyet, l’un des sites archéologiques les plus prestigieux d’Europe

Mais le patrimoine archéologique des grottes de Goyet se veut exceptionnel à plusieurs égards. Les découvertes qui y ont été faites prouvent qu’elles ont d’abord été occupées successivement par l’homme de Néandertal, l’Homo Sapiens et des civilisations du Néolithique.

Les dernières fouilles en bonne et due forme ont été menées entre 1997 et 2004 par la direction de l’archéologie de la Région wallonne. À cette occasion, un vaste réseau nouveau a été découvert et une sépulture d’un enfant du néolithique a été mise au jour par le paléo-anthropologue Michel Toussaint.

Pendant longtemps, un crâne a également intrigué les chercheurs. Provient-il d’un loup ou d’un chien ? Des chercheurs d'un institut américain de l'Arizona ont longuement analysé ces ossements et ils sont formels. Il s'agit bel et bien d'un chien. Âgé de 32.000 ans selon les caractéristiques crâniennes, il s’agirait de l’une des premières domestications d’un animal au monde.