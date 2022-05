La Wallonie et le Néandertal : La grotte de Spy, confirmation de l’existence d’un « être humain archaïque »

Plus de 125 ans après sa découverte, l’Homme de Spy continue de susciter l’intérêt des chercheurs. Entre 2004 et 2008, il est au centre d’un programme de recherche pluridisciplinaire qui réattribue les ossements trouvés en 1886. Il s’agit en réalité de deux adultes et d’un enfant de moins de 2 ans, ayant vécu il y a environ 40.000 ans.

En 2011, l’un d’eux est scanné, complété, imprimé en 3D et " remodelé ". Cette reconstitution a été confiée à des artistes néerlandais. L’Homme de Spy a donc un visage : " Spyrou " !