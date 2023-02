La Wallonie et la Flandre renouvellent pour 15 ans leur partenariat avec Belnet

La Région wallonne et le gouvernement flamand viennent de renouveler leur partenariat avec Belnet, le réseau internet belge de la recherche qui connecte les établissements d’enseignement supérieurs et universitaires, les centres de recherche et les administrations publiques, annonce vendredi Thomas Dermine, le secrétaire d'Etat chargé de la politique scientifique.

Avec la signature de ces nouvelles conventions de partenariat, les universités, Hautes écoles et centres de recherche reconnus peuvent à nouveau bénéficier d’une réduction importante sur leur facture annuelle de connectivité depuis le 1er janvier 2023, et ce pour une période de 15 ans. Concrètement, le gouvernement flamand s’engage à mettre une partie de son réseau de fibres optiques à la disposition de Belnet. Il s’agit de 12 tracés qui représentent en tout plus de 400 km de fibre. Il renouvelle également son investissement dans la connectivité des hautes écoles flamandes et fournit une contribution financière annuelle supplémentaire. En Wallonie, une nouvelle convention a été négociée. Elle accorde à Belnet un droit d’utilisation exclusif sur ses connexions en fibre optique et infrastructures associées. Concrètement, la SOFICO mettra à la disposition un total de 906 kilomètres de fibres noires dans le sud du pays. Au total, ce sont plus de 14 millions d’euros que le gouvernement flamand et la Région wallonne investissent conjointement. Réparti sur les 15 prochaines années, ce montant est accordé par Belnet sous la forme d’une réduction importante sur les factures annuelles des institutions bénéficiaires.