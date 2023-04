La Wallonie est-elle prête à passer à l'économie biosourcée ?

Le public s’interroge de plus en plus sur le circuit court, notamment avec la crise énergétique due à la guerre en Ukraine, et sur les enjeux environnementaux. Mais malgré les avantages, selon Charlotte de Bellefroid, c’est probablement la résistance au changement qui freine le choix d’utilisation du chanvre : il nous faut se réapproprier un savoir-faire traditionnel oublié. La solution serait d’en parler et de conscientiser les gens sur les multiples possibilités de ces ressources.

Et Bertrand Auquière d’ajouter que la production de matériaux biosourcés est beaucoup moins énergivore. De plus, ces segments économiques sont plus résilients face aux diverses crises que nous avons traversées. Il précise cependant que "cela ne va pas résoudre tout, mais c’est une partie de la solution."

S’il existe déjà des primes pour les particuliers qui choisissent des matériaux biosourcés ou des labels utilisés dans la bioconstruction, pour Bertrand Auquière, il manque encore un financement pour la recherche dans ces matériaux. Et également,

Il faut imprimer dans notre esprit que c’est l’économie de demain.

