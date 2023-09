"La Wallonie est confrontée, comme la Flandre et Bruxelles, à une explosion des consommations de drogue"

"Nous sommes inquiets, notamment à l’apparition de nouveaux produits tels que la kétamine. Elle est là depuis quelques années mais aujourd’hui elle fait des ravages et notamment auprès du public jeune. On constate plus de décrochage des milieux scolaires, des milieux familiaux, de la société dans son ensemble avec des conséquences sur le plan de la santé mentale et physique qui sont très inquiétantes."

Les autorités judiciaires l’ont répété ces dernières semaines, elles ont fait de la lutte contre le trafic de drogue leur priorité numéro un. Mais pour Ronald Clavie, ce qu’il faut davantage c’est une approche concertée de tous les acteurs de terrain : "Une approche concertée ET conjointe, et de pouvoir travailler sur l’ensemble des déterminants et des conséquences de la consommation. Il faut s’intéresser aux facteurs socio-économiques, à l’éducation, à la prévention. Et donc, c’est vraiment cette approche holistique que nous soutenons. Avoir une approche répressive, OK, mais ça a ses limites. Il faut aussi penser à l’accompagnement des usagers et l’aide et au soin aussi à ces usagers."

Des structures d’aide qui peinent à assurer toutes les demandes

Les services d’aide aux gens qui souffrent d’assuétude sont donc débordés : " Avec des listes d’attente et des services qui sont sous-financés depuis des années. Ils peinent donc à assurer toutes les demandes. Certains centres sont amenés à se séparer de leur effectif faute d’un financement adéquat. Donc c’est vraiment des problématiques qui se cumulent", explique Ronald Clavie.

À ce constat, s’ajoute les réalités d’un territoire comme la Wallonie : " On a la chance en Wallonie d’avoir un réseau relativement bien étoffé, même si dans certaines zones, notamment dans les zones rurales ou à certaines provinces, il y a moins de dispositifs. L’urgence est de permettre un financement adéquat de ces structures pour pouvoir fonctionner."