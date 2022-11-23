Валлонія повинна докласти зусиль, щоб приймати більше українців | La Wallonie doit faire un effort pour accueillir plus d’Ukrainiens

Валлонія повинна докласти "великих зусиль", щоб прийняти, як було домовлено, 30% українських емігрантів, які прибули до Бельгії, заявив "координатор України" в Брюсселі Петер Міхіелс. Валонці вказують, що їм не вистачає ресурсів. Вони також хотіли звернутися до місцевої влади, але отримали занадто мало відповідей", - пояснює він. Міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс також зазначив, що очікує додаткових зусиль з боку Валлонії. .

З приблизно 50 тис. українців, зареєстрованих у бельгійському національному реєстрі, 29 705 зареєстровані у Фламандському регіоні, тобто майже 60% погодилися з іншими суб’єктами.

Регіон Брюсселя отримує 19%, що значно перевищує очікувані 10%, тоді як Валлонія отримує 21%, що є нижчим за погоджені 30%. "Ми зробимо те, що обіцяли. Тоді ми також можемо попросити інші регіони зробити те саме. Брюссель не можна звинувачувати, він робить більше, ніж відводиться йому. Але проблема на півдні країни", — сказав міністр Сомерс, Координатор України в Брюсселі Пітер Міхіелс заявив, що поділяє цей аналіз. Розповсюдження до Валлонії відбувається не за планом. За його словами, в регіоні немає достатньої свободи дій, "як в індивідуальних, так і в колективних приймальнях", а кожен регіон відповідає за організацію прийому.

Через проблеми, які виникли в транзитному центрі Ariane у Волуве-Сен-Ламбері, і через те, що Брюссель є великим містом, багато біженців залишаються в столиці.

За словами Міхельса, Брюссель робить усе, щоб жоден український біженець не спав на вулицях, але щодня 20-30 українців залишаються без даху над головою. "Ми намагаємося зробити максимум. Ми завжди відправляємо наші команди на поле і намагаємося знайти аварійні притулки". Брюссельський столичний регіон також продовжує свої зусилля щодо збільшення колективної спроможності прийому.