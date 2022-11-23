Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Валлонія повинна докласти зусиль, щоб приймати більше українців | La Wallonie doit faire un effort pour accueillir plus d’Ukrainiens

© Getty Images

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Anne-Françoise Moens

Валлонія повинна докласти "великих зусиль", щоб прийняти, як було домовлено, 30% українських емігрантів, які прибули до Бельгії, заявив "координатор України" в Брюсселі Петер Міхіелс. Валонці вказують, що їм не вистачає ресурсів. Вони також хотіли звернутися до місцевої влади, але отримали занадто мало відповідей", - пояснює він. Міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс також зазначив, що очікує додаткових зусиль з боку Валлонії. .

 З приблизно 50 тис. українців, зареєстрованих у бельгійському національному реєстрі, 29 705 зареєстровані у Фламандському регіоні, тобто майже 60% погодилися з іншими суб’єктами.

Регіон Брюсселя отримує 19%, що значно перевищує очікувані 10%, тоді як Валлонія отримує 21%, що є нижчим за погоджені 30%. "Ми зробимо те, що обіцяли. Тоді ми також можемо попросити інші регіони зробити те саме. Брюссель не можна звинувачувати, він робить більше, ніж відводиться йому. Але проблема на півдні країни", — сказав міністр Сомерс, Координатор України в Брюсселі Пітер Міхіелс заявив, що поділяє цей аналіз. Розповсюдження до Валлонії відбувається не за планом. За його словами, в регіоні немає достатньої свободи дій, "як в індивідуальних, так і в колективних приймальнях", а кожен регіон відповідає за організацію прийому.

Через проблеми, які виникли в транзитному центрі Ariane у Волуве-Сен-Ламбері, і через те, що Брюссель є великим містом, багато біженців залишаються в столиці.

За словами Міхельса, Брюссель робить усе, щоб жоден український біженець не спав на вулицях, але щодня 20-30 українців залишаються без даху над головою. "Ми намагаємося зробити максимум. Ми завжди відправляємо наші команди на поле і намагаємося знайти аварійні притулки". Брюссельський столичний регіон також продовжує свої зусилля щодо збільшення колективної спроможності прийому.

 

La Wallonie doit faire un effort pour accueillir plus d’Ukrainiens

La Wallonie devrait fournir "un grand effort" pour accueillir, comme convenu, 30% des exilés ukrainiens arrivés en Belgique, a déclaré le "coordinateur Ukraine" à Bruxelles, Peter Michiels. Les Wallons indiquent qu'ils n'ont pas suffisamment de marge. Ils voulaient également passer par les autorités locales, mais ils ont reçu trop peu de réponses", explique-t-il. Le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers avait également indiqué qu'il attendait un effort supplémentaire de la part de la Wallonie.

Sur les quelque 50.000 Ukrainiens inscrits au registre national belge, 29.705 le sont en Région flamande, soit près des 60% convenus avec les autres entités.

La Région bruxelloise en accueille 19%, soit bien plus que les 10% prévus, tandis que la Wallonie en accueille 21%, en deçà des 30% convenus.   "Nous ferons ce que nous avons promis. Ensuite, nous pouvons également demander aux autres Régions de faire de même. Bruxelles ne peut pas être blâmée, elle fait plus que sa part. Mais le problème se trouve dans le sud du pays", a estimé le ministre Somers.   Le coordinateur Ukraine à Bruxelles, Peter Michiels, a dit partager cette analyse. La répartition vers la Wallonie ne se passe pas comme prévu. Selon lui, la Région ne dispose pas d'assez de marge, "tant chez les particuliers que dans les lieux d'accueils collectifs" alors que chaque Région est chargée d'organiser l’accueil. 

En raison des problèmes rencontrés au centre de transit Ariane à Woluwe-Saint-Lambert et du fait que Bruxelles est une grande ville, de nombreux réfugiés restent dans la capitale.

Selon M. Michiels, Bruxelles fait tout pour qu'aucun réfugié ukrainien ne dorme dans la rue, mais 20 à 30 Ukrainiens se retrouvent quotidiennement sans toit. "Nous essayons de faire le maximum. Nous envoyons toujours nos équipes sur le terrain et essayons de trouver des abris d'urgence". La Région de Bruxelles-Capitale poursuit également ses efforts pour augmenter la capacité d'accueil collectif.

 

Articles recommandés pour vous