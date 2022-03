La Wallonie doit-elle se doter d'un maître-architecte ?

Ce qui est également intéressant, c'est que son équipe et lui-même organisent des concours d'architecture entre différents bureaux. Concours qui permettent de désigner les lauréats à qui l'on va remettre les projets. Erik Wieërs :

"Pour la plupart des projets, nous recherchons des architectes. Et donc nous organisons un concours, avec 3,4,5 bureaux. Nous donnons notre avis et nous aidons à poser les questions les plus pertinentes, mais aussi à établir une communication et organiser le débat entre ces différents projets. Mais finalement, c’est la commune qui va choisir l’architecte."

Et il ne s'agit pas toujours de l'architecte le plus expérimenté. Dans l'optique du maître-architecte, on donne beaucoup de valeur aussi aux idées innovantes qui apportent des solutions :

"Ce qui est important, dans les concours, c’est de permettre à des candidats sans grande expérience d’y participer. Afin de donner leur chance aux jeunes. Et on voit souvent quand on fait, par exemple, un bureau de police, qu’il y a des candidats qui en ont fait vingt et d’autres qui n’en ont jamais fait. Mais ce n’est pas pour cela que les candidats les plus expérimentés vont gagner le concours. Dans beaucoup de cas, ce sont les jeunes architectes qui gagnent le concours, grâce à leurs idées très créatives."