La Wallonie distribuera gratuitement davantage de collations dans les écoles

La Wallonie va reconduire et amplifier le projet pilote visant à distribuer gratuitement des collations saines et équilibrées aux enfants d'écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible, a indiqué mardi à Farciennes Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé et de l'Égalité des chances.

Cette décision fait suite à l'évaluation positive du projet pilote par un comité d'accompagnement, qui a reconnu la qualité du travail entrepris et l'importance du projet en termes de lutte contre les inégalités sociales.

Deux millions d'ici juin 2024

L'enveloppe financière attachée au projet va être multipliée par cinq et atteindra 2 millions d'euros pour la période courant jusqu'en juin 2024. Ce montant permettra de servir, deux fois par semaine, entre 1,2 et 1,6 million de potages ou collations saines variées, selon le cabinet de la ministre.

Le nombre d'écoles partenaires devrait quant à lui être multiplié par quatre.