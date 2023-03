La Wallonie définit son programme de promotion de la santé pour les cinq prochaines années

Concrètement, cette programmation s'attachera notamment à la promotion de régimes alimentaires équilibrés, soulignera l'importance d'une activité physique régulière et luttera contre l'obésité, un des facteurs déclencheurs et aggravants de nombreuses maladies. La lutte contre le tabac y sera aussi abordée à travers de vastes campagnes. Une attention particulière sera par ailleurs portée à l'usage de substances psychoactives légales et illégales: alcool, médicaments psychotropes, cannabis, cocaïne, héroïne,... mais aussi, plus récent, l'usage abusif des écrans.

En matière de prévention des maladies chroniques et infectieuses, l'accent sera mis sur l'information et, dans certains cas, sur le dépistage gratuit (cancer du sein, colorectal, de l'utérus,...). Il s'agira en outre de renforcer et d'amplifier les préventions existantes et régulières liées aux maladies sexuellement transmissibles, au covid, à la grippe, au pneumocoque, à la rougeole ou encore à la tuberculose.

Enfin, des sujets liés aux mutilations génitales, aux violences conjugales mais aussi à l'accompagnement des victimes de traumatismes (catastrophes naturelles, attentats…) seront eux aussi abordés.