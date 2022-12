La Wallonie débloque plus de 14 millions d’euros pour sa filière spatiale

Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement wallon vient d’approuver le financement – pour 14,1 millions d’euros – de plusieurs projets destinés à développer une chaîne de valeur spatiale wallonne, a annoncé lundi, dans un communiqué, le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR).

Cet été, la Région avait lancé un appel à projets dans la filière spatiale visant à financer des projets de recherche dans la filière d’Observation de la Terre et dans la filière Lanceurs.

Jeudi passé, le gouvernement a finalement validé cinq projets : ROUSY, un projet de "Radar à Ouverture Synthétique" porté par Aerospacelab ; OBIT, projet d'"Observation de la Terre dans l’infrarouge thermique" porté par Deltatec ; PANSOL visant la "Conception de doubles panneaux solaires pour microsatellites" dans la filière Observation de la Terre, porté par Aerospacelab ; WLAUNCHACT, projet d'"Actionneur Low-Cost innovant pour vannes électriques régulées New Space" porté par Safran Aero Boosters et enfin WINTACT, projet de "Systèmes d’actionnement intégrés et intelligents pour lanceurs réutilisables" porté par la Sabca.

Parallèlement, l’exécutif a également approuvé l’octroi d’une subvention pour l’acquisition d’équipements de recherche notamment dans le domaine du spatial. Quelque 18.7 millions seront mobilisés pour les infrastructures de support aux constellations SmallSat d’observation de la terre et les infrastructures éventuelles de support aux télescopes Einstein et Speculoos-Orion.

"Il est primordial que les acteurs wallons du secteur soient à la pointe de la technologie requise afin de garder une place de choix dans une industrie spatiale européenne en pleine évolution", a commenté le ministre Borsus.