La Wallonie débloque 30 millions pour améliorer l’accès au logement des étudiants

Le Parlement wallon réuni en séance plénière a adopté à l’unanimité deux projets de décret visant à améliorer l’accès au logement pour les étudiants alors que le coût d’un kot constitue toujours un frein important pour de nombreux jeunes.

Lors des débats, le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS), a par ailleurs confirmé l’octroi d’une enveloppe de 30 millions d’euros pour la création de 500 logements étudiants supplémentaires. Le premier texte adopté modifie le bail étudiant afin notamment que ce dernier prenne fin à l’expiration du terme convenu, sans nécessité de donner un congé.

Il oblige également le bailleur à justifier un refus de domiciliation demandée par un étudiant et fixe le montant de la garantie locative à deux mois de loyer. Le deuxième décret autorise les universités et les hautes écoles à mener des opérations de création et de prise en location de logements spécifiquement à destination des étudiants en Wallonie, via notamment l’activation des acteurs du logement social et l’encouragement de partenariats innovants, avec notamment l’ensemble des opérateurs immobiliers et les acteurs du monde académique.

"Est-ce que l’ensemble des problèmes sont réglés ? On doit faire avec les deniers que l’on a tout en essayant de trouver des solutions pragmatiques. C’est ce que nous faisons", a souligné Christophe Collignon.