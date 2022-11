La Wallonie compte désormais quatre chaires universitaires en Economie Sociale

L'alliance de ces quatre chairES (chaires d'Economie Sociale ndlr) permet "des activités innovantes et ambitieuses de recherche et de formation sur l'économie sociale; une connexion entre le milieu académique et les expert(e)s de terrain de l'économie sociale (entreprises pionnières, fédérations, professionnels de l'accompagnement et/ou du financement) sur les modèles québécois (TIESS) et français (AVISE); une mise en réseau des chercheurs et chercheuses avec leurs pairs sur le territoire".

Chaque chairES poursuit deux objectifs: renforcer la capacité de l'Université à répondre par ses activités de recherche, d'enseignement et de soutien à l'écosystème, aux questions que soulève la croissance de la thématique de l'économie sociale dans le paysage universitaire; consolider la légitimité des modèles d'entreprises sociales dans le paysage économique de la Région.

En complément de leurs activités de recherche et d'enseignement, les chairES assurent notamment la création et le développement d'un certificat interuniversitaire à destination des travailleur(euse)s de l'économie sociale qui développent un projet au sein de leur structure. Elles assurent aussi l'octroi de deux bourses permettant de financer deux thèses de doctorat; la coordination de groupes de travail dédiés au transfert de connaissances entre la recherche et le terrain et à la co-construction d'outils et de connaissance en faveur du développement de l'économie sociale (projet escap).

Trois docteures viennent d'être recrutées en tant que titulaires des chairES pour une période de trois ans. Ce déploiement est rendu possible par le soutien et la participation de la Région wallonne, en particulier le cabinet de la ministre compétente, Christie Morreale, en partenariat avec la S.A. W.ALTER.