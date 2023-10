La Wallonie boucle la réforme de la gestion de ses centres-villes

Sept nouvelles villes et communes font leur entrée dans le système, et au total, 18 centres-villes sont concernés, comptant plus de 8200 points de vente. Le budget alloué pour soutenir les actions des ADCV dans les centres-villes les plus importants de Wallonie est de 3 millions d'euros par an. Le financement régional de ces agences est réparti en fonction de quatre catégories de villes (petites, moyennes, grandes et très grandes), avec des budgets allant de 100.000 à 180.000 euros. Les villes de moins de 30.000 habitants qui quitteront le dispositif d'ici 2030 recevront une subvention annuelle de 65.000 euros.

Pour assurer le contrôle de ces structures, de leur fonctionnement et de leur efficacité, les ADCV devront soumettre un rapport annuel à la Commission d'agrément, comprenant les résultats par rapport aux objectifs fixés. Tous les 5 ans, l'IWEPS effectuera une analyse globale du dispositif.