La Wallonie ambitionne de devenir la "Mineral Valley"

Via cette plateforme "Remind Wallonia", l’industrie du minerai cherche aussi à accélérer sa transition écologique pour ne pas être exclue du paysage industriel. "L’industrie minérale primaire est responsable à elle seule d’environ un tiers de nos émissions de CO2 soumises à la taxonomie européenne. Si l’on ne bouge pas, on risque à terme d’assister à la délocalisation de nos productions. Ce sont 10.000 emplois en Wallonie qui sont menacés ou qui risquent d’être fragilisés. Le but de la plateforme est donc de rendre cette industrie résiliente et décarbonée", explique Stéphane Neirynck, administrateur délégué de "Remind Wallonia".

Si les différents projets sont concluants, l’industrie espère créer un peu plus de 500 emplois directs et indirects supplémentaires en Wallonie à l’horizon de 2030.