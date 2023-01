La Wallonie adopte un plan d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap

La Wallonie vient d’adopter son plan d’accessibilité 2022-2024 dont l’objectif majeur est d’assurer l’autonomie et la participation de chaque citoyen à la société, annonce jeudi la ministre wallonne de l’Action sociale, Christie Morreale.

En Belgique, entre 30 et 40% de la population rencontre des obstacles au quotidien en termes d’accessibilité et d’autonomie. Par ailleurs, près d’un tiers des personnes en situation de handicap fait face à un risque d’exclusion sociale et de pauvreté. "Ce plan est donc un programme concret qui vise à renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap tout au long de la vie et à s’attaquer aux discriminations auxquelles elles font face", souligne, dans un communiqué, la ministre Morreale.