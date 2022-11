La Wallonie adopte le plan "Food Wallonia" en vue d'accélérer la transition alimentaire

Le gouvernement wallon entend également faciliter l'accès au foncier agricole en tant que facteur de production contribuant à un système alimentaire durable.

Plus largement, il s'agira "de soutenir toute la filière de production, transformation et distribution, de la ferme à l'assiette, pour mieux valoriser les produits locaux, mieux les distribuer, mieux rémunérer les producteurs et soutenir la réduction d'intrants chimiques, via le développement d'infrastructures de transformation et de logistique, via l'accompagnement des agriculteurs, transformateurs et autres acteurs de la chaine, via le développement de nouveaux produits", soulignent les trois ministres.

Le gouvernement entend notamment structurer l'offre d'accompagnement, de formation et de test d'activité et revaloriser les métiers de l'alimentation afin de favoriser l'attractivité du secteur et la création d'emploi en lien avec un système alimentaire durable.

Enfin, le plan vise à développer l'effet levier des marchés publics pour augmenter la demande de produits et services issus d'un système alimentaire durable.

"S'il est un besoin essentiel et central, c'est bien celui de se nourrir. Or, notre sécurité alimentaire est extrêmement dépendante de la géopolitique et des marchés mondiaux", rappelle Céline Tellier, ministre en charge de l'Alimentation Durable. "Pour offrir aux Wallons et Wallonnes une alimentation saine et de qualité, nous devons soutenir et encourager toutes les actions de relocalisation alimentaire et assurer une coordination et de la cohérence entre les différentes mesures en place", conclut-elle.