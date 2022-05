La Wallonie adopte deux avant-projets de décret pour simplifier le quotidien des pouvoirs locaux

Pour soulager les pouvoirs locaux confrontés à de multiples difficultés, le gouvernement wallon a adopté, jeudi, en deuxième lecture, deux avant-projets de décret visant une simplification des procédures relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux, modifiant ainsi le code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS.

Concrètement, les modifications majeures portent notamment sur un assouplissement des règles en matière de délégation de compétences; une augmentation des seuils de transmission obligatoire à la tutelle ou encore sur l'abrogation de certains actes à transmission obligatoire à cette même tutelle.