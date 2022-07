La Wallonie accepte d’indemniser les riverains des aéroports de Liège et Charleroi

Les aéroports wallons sont des locomotives de l’économie régionale. Mais leur développement ne va pas sans contrainte, notamment pour les riverains incommodés par le trafic des avions. La région dont la responsabilité a été pointée par la justice n’ira pas en appel. Elle accepte d’indemniser les plaignants à Liège et à Charleroi.

Charleroi

En 2003, c'est une 60aine de riverains de BSCA qui estimaient être victimes de troubles du voisinage. Au bout d’un parcours judiciaire de près de 20 ans, la Région a été reconnue responsable et elle a décidé de ne pas introduire de pourvoi à condition de formaliser un accord avec les plaignants. Si les parties s’accordent sur le paiement des indemnités arrêtées aujourd’hui par la justice, le gouvernement accepte de débourser près de 900.000€.

Liège

Même problème et mêmes contestations à Liège. Près de 50 millions avaient déjà été versés par la Wallonie au terme d’un premier procès lancé en 1999. Mais en 2001, une procédure " Bis " avait été lancée par des riverains qui n'avaient pas participé à la procédure initiale.

Désormais, un accord est formalisé avec eux également. Le gouvernement leur versera un peu moins de 19 millions au plus tard pour le 31 décembre prochain. Toutefois, on note que 67 riverains ont refusé cette transaction et poursuivent la procédure.