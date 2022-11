La Wallonie a connu une phase d’expansion économique avant la pandémie, selon l’IWEPS

La Wallonie a connu, de 2014 à 2019, une phase d’expansion économique qui a permis aux ménages et entreprises d’améliorer leur situation financière, ressort-il d’un nouveau rapport publié lundi par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Cette croissance régionale a constitué un facteur de résilience face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Durant ces cinq années précédant la crise sanitaire, la croissance économique régionale s’est renforcée de manière graduelle, atteignant un rythme moyen sensiblement supérieur à celui de la Belgique (+2,0% contre +1,7%). La croissance de l’emploi a également enregistré un rythme soutenu en Wallonie.

En outre, le marché du travail wallon a fait preuve d’une grande résilience lorsque la crise sanitaire a éclaté, pointe l’IWEPS. "En dépit du repli brutal de l’activité au printemps 2020, l’emploi en Wallonie a été largement préservé, grâce aux mesures de soutien d’urgence mises en place par les autorités publiques fédérales et régionales (chômage temporaire, droit passerelle) et au recours étendu au télétravail", peut-on lire. "Le choc récessif a toutefois immédiatement entraîné des pertes d’emplois pour les statuts les plus flexibles du marché du travail tels que l’intérim et le travail étudiant."

Le rapport note que l’économie wallonne s’est globalement bien sortie de la crise sanitaire. Au sortir de 2021, l’économie du sud du pays enregistrait un rebond de +6,3%, bien loin du recul de 6,2% de l’année précédente.

Le rapport souligne par ailleurs que, malgré la crise sanitaire, la situation des agents privés (ménages et entreprises) a été préservée, "au grand détriment toutefois de la santé budgétaire des différents gouvernements". "Cela s’est traduit, d’une part, par une élévation du taux d’épargne des ménages vers un sommet historique en 2020, avec une normalisation partielle en 2021 ; d’autre part par un recul très limité de la rentabilité des entreprises en 2020 et même d’un rebond en 2021", note l’IWEPS.

La situation macroéconomique actuelle est toutefois peu encourageante, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février entraînant de nombreuses répercussions économiques. Au niveau wallon, les principaux indicateurs attestent d’un nouveau ralentissement conjoncturel dans l’industrie et surtout le commerce. En outre, la chute récente de l’indicateur de confiance des ménages wallons constitue le signal précurseur d’un recul probable des dépenses des ménages.

La Wallonie doit maintenant faire face à un ralentissement de l’embauche et à une hausse du chômage temporaire. Ses entreprises sont quant à elles confrontées à une crise de la compétitivité dans un contexte inflationniste, note le rapport.