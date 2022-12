La Wallo’mobile : une scène itinérante qui revisite les tubes de Noël en wallon

Les fêtes de fin d'année peuvent être une période difficile pour les personnes isolées. C'est parfois le cas des personnes âges dans les homes. Pour leur apporter un peu de magie de Noël, la troupe "El Bwesse à Téyate" parcourt à bord de la Wallo'mobile les homes et hôpitaux de la région de Charleroi. Déguisés en lutins du père Noël, les comédiens revisitent les classiques de la saison, dont "All In Want for Christmas is you" de Mariah Carey.

Mais la particularité de la troupe, c'est qu'ils interprètent ces tubes en wallon. Objectif : apporter un peu de bonheur. "Le wallon, ça nous rappelle notre jeunesse", confie une des résidentes.

La Wallo'mobile est une scène itinérante lancée durant la crise du coronavirus qui trouve encore son sens aujourd’hui. "Ça apporte un peu de gaieté, un peu d'animation, qui enfin ramène un peu de vie et de joies dans nos cœurs", explique Laurence Gressens, aide-soignante à la maison de retraite de Couillet.