La Walhinette : l’épicerie participative et coopérative où l’on décide, travaille et achète

La Walhinette, au-delà d’être un commerce dans lequel une centaine de personnes qui ont injecté de l’argent en tant que coopérateurs, c’est surtout un commerce où l’on injecte chaque mois quelques heures de son temps pour faire vivre le lieu.

Découvrez le reportage réalisé par Canal Zoom sur ce sujet

À raison de trois heures par mois, les coopérateurs et coopératrices de cette nouvelle épicerie peuvent y faire leurs courses et profiter des produits qu’ils ont sélectionnés eux-mêmes. "On essaye de donner la priorité à des produits sains, locaux, avec une orientation vers les produits bios. On veut contribuer à la réflexion sur 'ce qu’on met dans son assiette'", défend Emmanuel Chalmagne, administrateur et coopérateur de la Walhinette.

Ils sont déjà une centaine à avoir investi 100€ pour devenir coopérateurs de la Walhinette, un nombre qui pourrait encore grandir et aussi faire évoluer le projet. Car cette épicerie est "un laboratoire, comme une microdémocratie avec les charmes et les imperfections du modèle où chacun apporte sa disponibilité et ses compétences", comme l’explique l’un des coopérateurs.