La Vuelta de Remco Evenepoel : Ilan Van Wilder, ambassadeur de la réussite collective de Quick-Step Alpha Vinyl

Il casse son contrat et signe chez Quick-Step Alpha Vinyl. Il y retrouve forcément Remco et sait que le manager Patrick Lefevere construit un groupe pour aider et permettre à son prodige de remporter, un jour, un grand tour. "Moi, je vois moins Remco comme un phénomène car je le connais très bien et depuis ses débuts. Je ne suis donc pas surpris par tout ce qui lui arrive. On a partagé pas mal de choses ensemble chez les juniors, notamment dans les sélections nationales. Être de nouveau avec lui, dans cette équipe, c’est chouette", nous confiait Ilan Van Wilder, en janvier, durant le stage hivernal de l’équipe.

Et Remco Evenepoel d’ajouter, toujours en début d’année : "Je ne vais pas dire que c’est moi qui fais l’équipe, mais on en discute ensemble, avec le staff. Et pour Ilan, vu que je le connaissais, j’ai insisté sur le fait que ce serait très bien de le faire venir chez nous. Finalement, il est là et je suis très heureux d’avoir mon copain dans l’équipe. Les grimpeurs qu’on a engagés sont de très bons coureurs, des gars qui peuvent aussi gagner des courses et ça, ça me plaît. On aura plus de pions et ce sera notre force, la philosophie du Wolfpack quoi !".

En rejoignant la Quick-Step, Van Wilder a mis une partie de ses ambitions personnelles de côté. Un choix assumé qui s’avère aujourd’hui judicieux. En travaillant de la sorte sur le Tour d’Espagne, Ilan s’est mis en lumière et a accumulé une fameuse dose d’expérience. À l’avenir, peut-être qu’un jour, lui aussi, son (grand) tour viendra. En attendant, il apprécie son rôle. "On est content d’avoir Remco comme leader et de travailler pour lui. On écrit une belle histoire ensemble", déclarait Ilan Van Wilder dans la dernière semaine de course.