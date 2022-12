La VUB va bâtir un centre d'expertise en sports de combat sur son campus d'Etterbeek

Il y a un manque d'infrastructures consacrées aux arts martiaux à Bruxelles, bien qu'ils soient populaires auprès des jeunes, relève la VUB, avant d'ajouter qu'il s'agit souvent de jeunes qui grandissent dans des situations socialement vulnérables"

Dès lors, pour elle, les arts martiaux sont une bonne manière de les atteindre, de les soutenir et de les encourager à se développer personnellement et socialement dans différents domaines.

Dans le futur centre d'expertise, les entraînements se dérouleront dans deux salles. L'une d'elle sera équipée d'un ring de boxe fixe et mobile et de sacs de frappe, et l'autre de tatamis pour le judo, le karaté et le taekwondo. Les clubs bruxellois de sports de combat et la Ligue flamande de boxe pourront s'y entraîner. Ces espaces seront construits à côté de l'infrastructure sportive existante de la VUB, ce qui permettra de partager les places de parking, les douches, les vestiaires et la réception.

Le VEC disposera également d'un espace consacré à l'éducation et à la recherche. Le groupe de recherche "Sport & Society" de la VUB, qui étudie depuis des années la valeur ajoutée sociale du sport et la manière de l'optimiser, y fournira un accompagnement et des programmes de "formations spécifiques" aux différentes organisations qui travailleront au VEC. Grâce à cela, les jeunes seront mieux aidés et encouragés.

La VUB prévoit un coût de quatre millions d'euros pour l'ensemble des travaux. Le projet est soutenu par le gouvernement flamand à hauteur de 725.000 euros, le Fonds flamand de Bruxelles (700.000 euros) et la Ligue flamande de boxe (250.000 euros). Le reste sera pris en charge par l'université.