La VUB investit 1,2 million d’euros dans deux initiatives de science citoyenne à Bruxelles

Le Conseil de recherche de la VUB investit 1,2 million d’euros dans deux projets de recherche bruxellois en science citoyenne, annonce mercredi l’université bruxelloise par voie de communiqué.

Après un appel à projets ayant remporté "un vif succès", la VUB a jeté son dévolu sur le projet SMARTS, dédié à la santé mentale et à la résilience des jeunes bruxellois, et le projet MOMENT GPS, qui se concentre sur la question du genre dans la capitale européenne, plus spécifiquement sur la perception de la sécurité dans les quartiers bruxellois.

Mené par le Brussels University Consultation Center (BRUCC) et le Centre de psychologie du sport et d’accompagnement mental (SPMB), le projet SMARTS a pour objectif de mettre en place un programme de prévention pour les écoles, adapté aux besoins spécifiques de la jeunesse urbaine. Les chercheurs espèrent ainsi améliorer la santé mentale et le bien-être général de la jeunesse bruxelloise.