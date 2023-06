La vraie valeur de l’argent selon la Gen Z

D’ailleurs, cet épisode débute par une discussion entre Aymen et Ayoub, qui ne partagent pas spécialement le même avis. Pour Ayoub, c’est sûr, à choisir, il privilégierait toujours l’argent à l’amour :

L’argent sera toujours là pour toi, alors que les sentiments ça change

Pourtant, Aymen rétorque aussitôt qu’il existe, au " bled ", de nombreux couples sans argent, mariés, avec des enfants, qui sont très heureux. Les deux amis concluent alors par dire que l'on peut être heureux dans les deux cas : Ce sont juste deux manières différentes d’apprécier la vie, mais c’est certain, l’argent contribue tout de même fortement au bonheur, car comme le dit si bien Mathys :

l’argent te permet de vivre la vie que tu veux avoir, que tu penses avoir mérité

Giorgina et Elena rajoute d’ailleurs que

Ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur en lui-même mais bien l’utilité que l’on en fait

Les deux filles donnent également leur avis sur la pensée qui veut que la valeur que l’on porte à l’argent se réfère à un point de vue personnel. Pour elles aussi, la richesse est un mot bien difficile à définir. En effet, les filles réalisent qu’il y a bien des façons de se sentir heureux dans la vie et de trouver le bonheur. La richesse de l’un n’est pas forcément celle de l'autre. Alfred affirmait même qu'il n'y a pas forcément besoin d'argent car

Être heureux, c’est une richesse

Ce jeune homme ajoute d’ailleurs que l’argent peut aussi avoir des conséquences négatives sur la vie des gens qui en possèdent. On peut vite devenir la cible de profiteurs et selon Amir il vaut mieux alors rester sous les radars, en profitant de sa richesse, mais tout en gardant une vie simple.

Pour finir, Morgana et Elikiah rappellent qu’il est très important de bien apprendre la valeur de l’argent aux jeunes et que ce n’est pas normal que certaines personnes voient encore cela comme un " dû ". Pour eux, c’est primordial de se rendre compte de la chance que l'on peut avoir, de réaliser que l'on est peut-être privilégié, et donc d’être généreux avec les autres.

Si cet épisode spécial de Story Privée vous a plu, n’hésitez-pas à découvrir les avis des ados issus de la génération Z sur un tas d'autres sujets qui les interpellent, sur TikTok mais aussi sur Auvio !