La vraie recette du croque-monsieur!

C’est à l’occasion de la sortie du livre "On va déguster Paris" de François-Régis Gaudry que l'équipe de Bientôt à table - RTBF.be s'est penchée sur l’un des emblèmes de la cuisine bistrotière locale : le croque-monsieur. Pain de mie, fromage, jambon, un régal tout chaud qui demeure une valeur sûre en ces temps de morosité !

Mais avant de plonger dans le moelleux de notre croque, quelques mots sur son histoire relayée par la bande à Gaudry. "La légende reste invérifiable : aux dires de René Girard, dans Histoire des mots de la cuisine française (1947), le croque-monsieur serait né en 1910 au Bel Âge, un café du boulevard des Capucines. Un jour, à court de baguette, le patron Michel Lunarca préparait un sandwich avec du pain de mie. Un client l’aurait questionné sur la nature de la viande. " De la viande de monsieur ! " aurait répondu le bistrotier, comme pour faire un pied de nez à sa réputation de cannibale. L’expression " croque-monsieur" serait ainsi apparue sur sa carte. Problème : on trouve, dès 1891, des mentions répétées du " croque-monsieur "pour désigner le nouveau sandwich du moment dans la presse."

Pour deux croque-monsieur

Tranches de pain de mie (3 tranches par croque-monsieur)

8 tranches de jambon très fines ou 4 tranches de jambon très épaisses

90 g de comté 12 mois râpé

2 c. à soupe de crème fraîche épaisse

30 g de beurre

1 c. à café de moutarde

1 pincée de piment

d’Espelette

1 pincée de noix de muscade râpée

Sel, poivre

Matériel

Râpe Microplane®

Film alimentaire

On ne connaît pas meilleure que la recette de la créatrice culinaire Suzy Palatin. Un croque sans béchamel mais à la crème fraîche, avec du comté et non pas 2 tranches de pain de mie, mais 3 !