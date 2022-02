"La vraie famille" le coup de cœur de ce début d’année pour Cathy Immelen

Ce film relate l’histoire d’une famille d’accueil et d’un enfant, âgé de 6 ans qu’ils ont pris en charge depuis ses 1 an. A cette époque là, il avait perdu sa mère et son père biologique perdait les pédales, c’est la raison pour laquelle il a été placé.

Un beau jour, le papa fait son retour dans la vie de cet enfant et demande à récupérer la garde exclusive. La partie la plus complexe du métier de famille d’accueil arrive donc, celui de se dire au revoir… Un moment très douloureux à envisager pour la famille et pour la mère en particulier, car le petit l’appelle maman depuis toujours. Incarné par Mélanie Thierry, ce rôle est l’un des plus beau de sa carrière selon Cathy.

Sans jamais diaboliser qui que ce soit et de manière très pudique, le film montre la difficulté de ce métier et d’y trouver un juste milieu. Une réflexion autour de la famille en ressort aussi… Qui est sa vraie famille ? Celle de sang ou celle qui nous aide à grandir ?

Cathy souligne la sensibilité, la tendresse et l’émotion que dégage ce film magnifique !