"La vraie bonne surprise, ce serait que Tedesco fasse jouer Roméo Lavia"

La toute première sélection des Diables rouges de Domenico Tedesco sera révélée ce vendredi. Nous avons tenté d’appréhender les enjeux de celle-ci dans l’Instalive de La Tribune ce lundi. Benjamin Deceuninck est impatient de découvrir cette liste et surtout de voir les premières rencontres sous Tedesco.

Quels ingrédients pour ce nouveau chapitre de l’équipe nationale ? "Je crois qu’il faut tourner certaines pages, mais il ne faut pas jeter tout le bouquin. Ce sera ça l’équilibre que Tedesco devra trouver. On ne peut pas se passer de certains cadres, on peut se passer d’autres je trouve. Il doit trouver l’équilibre entre les nouveaux qui doivent encore arriver et les anciens qui peuvent encore apporter, qui ont encore des qualités. En défense il faudra faire avec ce qu’on a, et on n’a pas mille solutions. Même des anciens il n’y en a plus beaucoup et les jeunes il n’y en a pas beaucoup non plus."

Les espoirs de renouveau se situent du côté du milieu de terrain : "Mais il faut que ça bouge au milieu de terrain, il y a quand même une certaine abondance et j’ai envie que ça bouge là, au cœur du jeu. J’ai envie de voir du Amadou Onana, Roméo Lavia, aux côtés de Youri Tielemans quand il sera rétabli qui n’est quand même pas si âgé que ça. Il y en a d’autres qui poussent. Raskin, Mangala, Vermeeren, il y en a plein des milieux de terrain. Ce serait bien de voir quelque chose de neuf là. Je pense que notre nouvelle énergie elle viendra de là."

Offensivement ? "On parlait avant leur blessure de Trossard et Doku. Le dernier n’est pas rétabli mais Trossard est plutôt bien revenu, avec son triplé d’assists."

Et Openda ? "Si Tedesco joue à deux attaquants, pourquoi pas essayer. Il a un profil de profondeur comme Romelu Lukaku aime aussi. Je ne sais pas s’ils sont complémentaires, à voir, à essayer, pourquoi pas ? Ça nous fait aussi un complément si Romelu multiplie les petites blessures comme il l’a fait ces derniers temps. Dans ce cas, c’est quand même bien d’avoir Openda comme plan B au cas où. Il retrouve confiance aussi. On verra sur le long terme le cap qu’il va encore franchir avec son club et avec un autre club. C’est bien de l’avoir aussi, mais il faudra avoir 25 très bon joueurs. Donc il faut des très bons 'plans B' aussi", Benjamin est plutôt rassurant de ce côté-là : "Trossard doit désormais être un moteur offensif avec De Bruyne et Lukaku. Avec ces trois-là on n’est pas mal."

Ce n’est pas dans le secteur offensif que se situent les préoccupations pour le moment : "Les inquiétudes se situent derrière. Et moi mon excitation elle se concentre autour du milieu de terrain et de voir quels choix Tedesco va faire tout simplement. S’il va donner déjà des vraies possibilités, une vraie chance à plusieurs jeunes qu’on n’a quasiment jamais vus avec les Diables. J’attends de lui qu’il me surprenne un minimum."

De nombreuses personnes évoquent le nom de Roméo Lavia comme surprise, mais le voir être sélectionné n’en serait pas vraiment une : "Non, mais moi j’aimerais bien le voir jouer. Ça, ce serait quand même une surprise. J’aimerais bien que ça soit la bonne surprise moi Roméo Lavia. Il a encore été très bon avec Southampton face à Manchester United dimanche. Il est en train de devenir un des patrons du milieu de terrain de son club qui est mal embarqué mais qui va un peu mieux quand même dans le jeu et les résultats ces dernières semaines, avec Lavia. Ça, c’est bien."

Une des interrogations principales avec Tedesco c’est le système avec lequel il va évoluer : "Je pense que pour l’instant il n’est pas encore certain lui-même d’être toujours figé dans un système. On sait qu’il aime bien jouer avec trois centraux et des pistons. Faudra voir les choix qu’il fera au niveau des pistons. Timothy Castagne sera un de ceux-là à coup sûr. Thomas Meunier ne joue plus du tout. Alexis Saelemaekers joue un peu de temps en temps, Yannick Carrasco est encore une possibilité à gauche. Là aussi il y a encore des questions à se poser."

Quel ressenti personnel avant cette première sélection ? "Mon ressenti c’est un minimum d’excitation par rapport à cette nouveauté, ça va peut-être très vite retomber à l’annonce des noms, ou pas. Mon excitation elle sera réelle le jour du match contre la Suède le vendredi 24 parce que j’ai envie de voir s’il se passe quelque chose sur le terrain."