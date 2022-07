La voix, nouvel outil de séduction des applications de rencontres

De nouvelles applications émergent et se concentrent sur des rencontres plus authentiques, tournées vers les messages vocaux. La voix est un moyen de partager des informations plus intimes et de découvrir une personne sans qu'elle se cache derrière un message écrit, moins spontané.

Voice Meet, une toute nouvelle application française, propose de communiquer uniquement par messages vocaux.

Sur l'application, pas de messages écrits, juste la voix et des photos.

La voix permet une mise à nu qui n'est pas toujours possible avec des messages écrits. Et c'est ce qui plaît aux utilisateurs.