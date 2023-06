La voix intérieure de Beatrice Berrut, artiste associée des Festivals de Wallonie en 2023

A quelques heures du lancement des Festivals de Wallonie, la tension monte. Le Festival Musiq3 Bruxelles et le Festival de Namur s’ouvrent ce vendredi 30 juin. La soirée de ce samedi sera marquée par l’ouverture du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert, premier rendez-vous pour la pianiste suisse Béatrice Berrut, artiste associée des Festivals de Wallonie en 2023. Toute la programmation des Festivals de Wallonie sur le site lesfestivalsdewallonie.be

C’est sur les hauts plateaux forestiers de l’Ardenne, sous les voûtes de l’imposante basilique de Saint-Hubert que la pianiste suisse Béatrice Berrut donnera son premier concert en tant qu’artiste associée des Festivals de Wallonie. Les prochaines semaines lui permettront de voyager d’un festival à l’autre et de révéler, concert après concert, l’éventail de son jeu.

Le triple concerto de Beethoven est au programme du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert ce samedi 1er juillet (ci-dessous). Beatrice Berrut sera ensuite accompagnée par le violoncelliste Bruno Philippe au Festival Musiq3 Bruxelles et au Festival de Stavelot dans deux programmes marqués par le 150e anniversaire de Rachmaninov et par les couleurs du romantisme allemand. Au début de l’automne, la pianiste affrontera seule les publics du Festival Musiq3 Brabant Wallon et du Festival du Hainaut dans deux récitals articulés autour de ses propres compositions et paraphrases.

Les Festivals de Wallonie comptent sept rendez-vous dédiés à la musique classique, tous rassemblés autour d’une seule et même thématique : Les Utopies.