La voix des femmes dans le monde : quelques portraits de musiciennes inspirantes

Un collectif né en 2015 à l’initiative de trois chanteuses maliennes : Oumou Sangaré, Mamani Keïta et Mariam Doumbia (moitié du duo Amadou & Mariam). Ce collectif des Amazones d’Afrique s’est donné comme mission d’associer les talents de musiciennes et chanteuses d’Afrique pour sensibiliser et lutter contre les violences sexuelles, physiques et morales faites aux femmes africaines. Très vite, les voix puissantes de Kandia Kouyaté, Babani Koné, Pamela Badjogo, Mariam Koné et Rokia Koné et la batterie de Mouneissa Tandinase se sont ralliées à leur cause.

