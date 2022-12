La voix des citoyens dans les annonces du futur tram de Liège ? Un sonomaton installé sur le village de Noël pour trouver des voix liégeoises

Le futur tram de Liège se cherche des voix. Pas des voies pour y circuler, mais des voix humaines pour annoncer les arrêts, les destinations et autres. Alors pour trouver ces voix liégeoises, ses responsables ont installé un sonomaton dans le village de Noël liégeois.

" Bienvenue à bord. Ce tram est en direction de Coronmeuse ". Délia n’a pas résisté à la tentation, elle est entrée dans le sonomaton et y a enregistré cinq annonces qui viendront compléter celles déjà enregistrées par des professionnels. " On a déjà un casting de plusieurs professionnels liégeois de la voix, et là on vient chercher des voix dans la population liégeoise. On fera une sélection dans ce groupe, qui sera sans doute nombreux puisqu’on a déjà eu 60 personnes pour le premier jour. On va rester six semaines sur le marché de Noël et on va en sélectionner qui sont typées, intéressantes, pour des annonces dans le tram quand celui-ci sera en exploitation ", précise Daniel Wathelet, responsable communication du tram.

Les Liégeois intéressés sont effectivement nombreux à se prêter à l’exercice, pour des raisons diverses : " C’est juste pour le fun. Ce n’est pas compliqué : on a juste à parler, on lit des phrases et ça se fait tout seul ", explique Délia. " Je pense que c’est une bonne idée parce que ça implique les Liégeois dans la vie du tram, qui dure depuis quelque temps maintenant, donc on peut s’impliquer dans le projet. J’espère, quand le tram sera là, y entendre ma voix ", se réjouit Arnaud. " J’allais en cours et j’ai vu la petite box, donc je me suis dit que ça allait être assez amusant. Je vois les travaux tout le temps et je me réjouis d’entendre peut-être un jour ma voix dans un tram ", ajoute Grégoire.

Le sonomaton est installé en Vinâve d’Ile. Il est accessible du lundi au samedi de 12 à 18 heures.