La voiture partagée séduit les Liégeois

A Liège, le principe des voitures partagées plait. Il y a deux mois, un second opérateur s'installait sur le territoire de la ville. Avec 80 voitures, le lancement de l'application Poppy est encourageant. L'entreprise compte plusieurs centaines d'utilisateurs liégeois. Et le taux d'utilisation de ses véhicules grimpe rapidement. De son côté, son concurrent historique Cambio, présent à Liège depuis 20 ans, affiche lui aussi une belle croissance.

Moi, je suis vraiment convaincu

Coiffeur dans le quartier des Guillemins, Henri utilise la voiture partagée depuis plus de 15 ans: "Moi, je suis vraiment convaincu" explique-t-il. "Je l'utilise quand je me déplace pour aller chez des clients parce que je vais parfois à domicile, pour faire mes courses, parce qu'il faut sortir de Liège, un peu pour ma distraction aussi, comme pour aller en Fagnes. Je l'utilise trois ou quatre fois par mois."

Après Anvers, Bruxelles, Malines et Gand, c'est dans les rues de Liège que la société Poppy déploie depuis deux mois sa flotte de voitures en libre-service. "Le profil d'utilisation à Liège est très semblable à ce qu'on peut observer ailleurs dans les autres villes dans lesquelles nous sommes présents" explique Sylvain Niset, CEO, "c'est-à-dire une moyenne d'âge de 25 à 35 ans, et ce sont des grands utilisateurs de transports publics ou des gens qui cherchent à se débarrasser de leur voiture personnelle pour des raisons principalement économiques. Compte tenu du fait que les résultats sont plutôt encourageants, nous sommes confiants que nous pourrons agrandir la taille de flotte dans les six prochains mois."

Une activité en plein développement

La nouvelle entreprise de voitures partagées compte également bientôt étendre son offre à l'aéroport de Liège. Son concurrent, l'opérateur historique Cambio, de son côté, affiche lui aussi de bons chiffres. 1250 Liégeois utilisent ses 60 véhicules, une augmentation de 20% en un an.

En matière de mobilité, l'autopartage se développe en Cité ardente.