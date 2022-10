La voiture, l’endroit préféré où l’on écoute ensemble les podcasts

Non, écouter des podcasts n’est pas forcément une activité solitaire. Et pour cause, la voiture est devenue l’endroit où les auditeurs écoutent le plus de podcasts en bonne compagnie. On vous explique !

Et vous, avez-vous plus tendance à écouter des podcasts avec vos proches dans votre voiture que chez vous ? C’est en tout cas ce qu’a démontré l’étude de SXM Media, Carat et Edison Research pour la web radio américaine Pandora.

Ces derniers ont interrogé 1850 Américains de plus de 13 ans sur leur façon d’écouter des podcasts. Ils sont de plus en plus nombreux à se réunir pour écouter la radio ou des podcasts à plusieurs. 12% écoutent quotidiennement des podcasts tout en étant accompagnés. Les femmes, les Américains d’origine hispanique et les parents sont les plus susceptibles d’écouter des podcasts à plusieurs.

La voiture plus propice que la maison

D’après l’étude, la voiture est devenue le lieu privilégié pour écouter des podcasts en groupe, de façon quotidienne. 16% des personnes qui écoutent des podcasts en voiture l’ont fait avec des personnes à leurs côtés. L’automobile réussit même à dépasser l’audience réalisée depuis la maison qui représente 13% des écoutes à plusieurs. Entre les voitures connectées, les Smart TV et les consoles de jeux, les appareils sur lesquels les auditeurs peuvent écouter leurs podcasts ne manquent pas. Pourtant, c’est le smartphone qui s’impose comme le dispositif le plus utilisé pour écouter des podcasts en groupe.

Les auditeurs privilégient également les podcasts dans les genres "Comédie", "Informations" et "True Crime" pour les écouter à plusieurs. Certains moments sont aussi plus propices à l’écoute à plusieurs comme les vacances, les voyages en voiture et lors d’événements sociaux.