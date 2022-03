La voiture, l’endroit favori des millénials pour écouter les podcasts

Média phare du multitasking, le podcast a également un fort potentiel addictif. Les auditeurs se contentent rarement d’en écouter un seul, selon le rapport du cabinet NuVoodoo. Plus de 80% des répondants en découvrent au moins deux par semaine. Les millénials en sont particulièrement friands : 46% de ceux interrogés en écoutent quatre ou plus durant cet intervalle. C’est plus que les membres de la génération Z ou les baby-boomers. Preuve, qu’en matière de podcasts, quand on aime, on ne compte pas.