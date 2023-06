"La voiture électrique n’est certainement pas la solution", affirme Thomas Dermine (PS)

Pour les politiciens présents sur le plateau, c’est en effet les modes de déplacement qui sont à revoir. "La voiture électrique n’est certainement pas la solution", affirme Thomas Dermine, Secrétaire d’État pour la Relance et les investissements stratégiques (PS). "Et ce, pour la simple et bonne raison que transporter un humain de plusieurs dizaines de kilos dans une cage en acier d’une tonne et demie, qu’elle ait un moteur à essence ou un moteur électrique, n’a pas de sens d’un point de vue physique. Il faut donc passer à d’autres types de mobilité : les jambes, le vélo ou la mobilité partagée. Mais il ne faut pas mentir aux gens : investir dans la transition énergétique coûtera de l’argent. Et il faut pouvoir répartir ces coûts de façon juste."

"Le train reste la meilleure alternative", complète Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement (Ecolo). "et si le train coûte plus cher aujourd’hui, c’est parce que le kérosène et les billets ne sont pas taxés."