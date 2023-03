La voiture électrique est-elle vraiment plus écologique ?

Qu’en est-il des ressources alors ? On sait que la construction d’un véhicule électrique nécessite de recourir à toute une série de métaux stratégiques (on l’avait d’ailleurs abondamment développé dans notre épisode du "Tournant" sur les métaux).

Là aussi Climact a fait ses comptes et Benoît Martin, spécialiste en mobilité pour le bureau d’études nous les présente : " on a calculé que si on veut tenir les objectifs de développement de la mobilité électrique, rien qu’à l’horizon 2030, il faut multiplier le nombre de batterie produite pour la Belgique par un facteur qui oscille entre 20 et 36 ! ". Est-ce vraiment imaginable ? Pour Pierre Courbe, spécialiste en mobilité chez Canopea, " ce serait imaginable si la Belgique était seule à électrifier son parc… mais ce n’est pas le cas ! Le monde entier veut faire de même, avec de potentielle conséquence dramatique au niveau environnemental mais aussi social… quand on voit les quantités de mines à ouvrir en aussi peu de temps. "

C’est la raison par laquelle les organisations de défense de l’environnement mais aussi quantité de spécialiste de la mobilité rappellent que l’électrification du parc automobile ne vient qu’en troisième lieu dans l’éventail des solutions pour décarboner notre mobilité… après la réduction des déplacements et le recours accru à la mobilité douce et partagée.