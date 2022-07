La voiture électrique est-elle plus nocive pour l’environnement que la voiture à moteur thermique ?

La production d’un véhicule électrique semblable à un véhicule thermique met en œuvre des moyens en partie similaires. Cependant, la voiture électrique nécessite la fabrication d’une batterie afin d’y stocker l’énergie qui sera nécessaire à son utilisation.

"Cette batterie a besoin d’une grande quantité d’énergie pour être produite. Elle est par ailleurs souvent produite en Chine qui utilise principalement du charbon pour produire son électricité. Au final, ce processus de fabrication de la batterie est actuellement très énergivore et peu écologique", indique M. Contino.

Le poids des batteries est un élément qui explique son côté énergivore, notamment en termes d’émission de CO2. "Pour faire une batterie, on déplace non seulement l’énergie qu’on stocke, mais aussi de l’usine pour la stocker. C’est une usine à conversion électrochimique. Et donc, quand vous déplacez votre usine avec vous, ça pèse relativement lourd. Quand on stocke une unité d’énergie dans une batterie, on transporte tout un tas d’autres choses avec cette énergie. Cela pèse très lourd par rapport à un réservoir de carburant. On fait facilement fois dix, voire fois vingt en termes de poids", détaille le professeur de l’UCLouvain.

M. Contino précise également que les matériaux utilisés pour fabriquer les batteries ont un coût qui n’est pas que financier : "On doit aller extraire ces matériaux dans des mines, on doit les raffiner, on doit les mettre en forme, on doit les packager… Et donc tout ça coûte énormément d’énergie et de par le fait même le fait qu’on utilise de l’énergie qui vient du fossile, cela émet également beaucoup de CO2. On estime que, dans une voiture électrique la moitié des émissions de CO2 lors de sa fabrication sont liées à la batterie".

Il y a également de nombreuses questions éthiques et environnementales qui entourent l’exploitation des matériaux nécessaires à la production de ces batteries lithium ion comme le cobalt ou le nickel.

Globalement, la production d’un véhicule électrique est plus consommatrice en CO2 qu’un véhicule à combustion. Selon différents chiffres et études, l’écart serait de 30% à 70% en faveur de la voiture à moteur thermique. Une fourchette assez large car ces chiffres dépendent de nombreux paramètres, notamment du pays dans lequel le véhicule est produit.

L’agence de presse Reuters a également calculé la quantité moyenne de CO2 nécessaire avant qu’une voiture n’arrive chez le client : elle est de 8,1 millions de grammes pour une voiture électrique et de 5,5 millions de grammes pour une voiture à moteur thermique. Soit une différence de 47% en défaveur de la voiture électrique pour sa production.