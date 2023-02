La voiture électrique de demain est chinoise et plus polluante qu'on ne l'imagine

Le patron de Renault au niveau mondial, Lucas de Meo, était de passage hier à Bruxelles comme nouveau président de l'Association des constructeurs européens pour faire passer un message aux autorités politiques européennes. On peut le résumer assez simplement : il est d'accord avec les autorités politiques qui veulent que cette industrie automobile soit moins polluante. Mais il rappelle aussi que le choix de l'Europe de tout miser sur le 100 % électrique, au détriment d'autres alternatives, pose un problème, ne serait-ce que parce que les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries ne sont sourcés qu'à 5 % en Europe. Avec la voiture électrique, c'est simple, l'Europe se jette dans les bras des Chinois.

Revenons sur les batteries de ces voitures électriques. Elles sont composées majoritairement de cobalt et de lithium. Or la majorité des réserves de cobalt sont situées au Congo et c'est la Chine qui est propriétaire de 80 % de ce cobalt. Quant au lithium, son exploitation est un désastre écologique : pour sortir 1 tonne de lithium, il faut faire évaporer 1 million de litres d'eau.

François-Xavier Pietri, auteur du livre "Voiture électrique, ils sont devenus fous !" rappelle que la voiture électrique va aussi poser des problèmes de reconversion aux sous-traitants, comme aux garagistes, car la voiture électrique nécessite peu d'entretien. Il évoque aussi l'avenir des stations service et de leurs salariés qui ne pourront pas toutes se transformer en bornes de recharge. Bref, entre un souhait légitime, encore une fois, nécessaire, et la réalité du terrain, il y a évidemment énormément de nuances à prendre en compte.