La voiture de Nascar Guns N' Roses termine dans le décor

La voiture sponsorisée par Guns N’Roses et pilotée par Erik Jones lors du Daytona 500 ce week-end a été contrainte d’abandonner la course après avoir été impliquée dans un accident avec plusieurs voitures.

Selon NASCAR. com, Tyler Reddick a été propulsé sur la voie extérieure après avoir touché Kevin Harvick et a fini dans le sillon inférieur, provoquant un effet domino. Les pilotes impliqués dans l’incident, à 12 tours de la fin de la deuxième étape et 82 tours de la fin de la course, comprenaient Chase Elliott, Ryan Blaney, Jones et Daniel Suárez. Reddick, Jones et Elliott ont tous été officiellement mis hors course suite aux dommages.