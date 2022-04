La voiture autonome, c’est pour quand ?

La voiture autonome c’est un des plus grands fantasmes du monde. Est-ce qu’on va bientôt pouvoir faire une sieste sur la E411 ? Techniquement possible, les voitures sans conducteur sont encore pour la plupart des prototypes. Mais elles pourraient révolutionner le secteur automobile d’ici quelques années. Où en sommes-nous ? L’Internet Show a tenté de répondre à cette question.

Depuis des années, beaucoup de prototypes ont été présentés par différentes marques. En 2014, Renault proposait déjà le projet “Next Two” une voiture connectée et autonome. Suivi d’Elon Musk, en 2016, qui annonçait que Tesla préparait un véhicule capable de traverser un pays entier. Un an plus tard, la Google Car était présentée comme une voiture capable de se conduire toute seule.

Bref, beaucoup ont déjà tenté l’aventure, mais le constat est clair : même si plusieurs prototypes sont quasi 100% autonomes aujourd’hui, ils ne peuvent légalement pas encore rouler. Et ce pour une simple et bonne raison : la sécurité. Certains véhicules en partie autonome ont causé des accidents très graves ces dernières années !

Et la question qui se pose dans ces cas tragiques, c’est de savoir qui va payer les indemnités en cas d’accident. Il faut savoir que les occupants du véhicule ne sont pas tenus responsables si la voiture est entièrement autonome ou si le mode “autopilote” est enclenché. Ce cadre juridique totalement flou n’empêche pourtant pas les constructeurs de continuer à développer des projets de véhicules autonomes.

Si la technologie a beaucoup progressé, il faudra donc encore attendre que les législations évoluent pour créer un statut à la voiture autonome qui permette notamment de définir la responsabilité en cas d’accident. Car mettre une voiture en prison, ça paraît plutôt compliqué…

