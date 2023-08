"La voie de la justice" : une magnifique mise en scène de l'injustice

"Tout au long de l’histoire, on assiste aux péripéties autour du procès avec ses hauts et ses bas, tandis que Bryan tente d’innocenter Walter et de le faire échapper à la peine de mort, raconte Michael B. Jordan, l'interprète de Bryan dans La voie de la justice (Just Mercy). On apprend à connaître Walter et à déceler l’humanité de cet homme innocent qui a été accusé à tort. On découvre également le courage et la passion de Bryan, ce qui permet de comprendre pourquoi il a voué sa vie à cette cause".

Une histoire vraie

Cette histoire n'est malheureusement pas fictive. L'affaire a existé et est relatée dans l'ouvrage autobiographie de l'avocat Bryan Stevenson "Et la justice égale pour tous : un avocat dans l'enfer des prisons américaines". Un bouquin qui retrace son combat pour défendre des personnes condamnées à tort. Il y raconte les affaires les plus passionnantes dont il s'est occupé, dont celle de Walter McMillian qui se trouve au centre du film La voie de la justice.