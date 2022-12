La vivacité d’esprit diminue-t-elle vraiment avec l’âge ?

Ce premier résultat semble donc confirmer l’intuition : oui, la rapidité de décision diminue à partir d’un certain âge, en moyenne 60 ans environ. Mais comment expliquer le fait que, déjà bien avant cet âge, dès 20 ans, on enregistre une réduction apparente de la vitesse mentale ? Pourquoi donc nous nous montrons moins vifs dès la vingtaine dépassée ?

Pour le savoir, les chercheurs ont aussi étudié ce qu’il se passait exactement dans le cerveau des volontaires à chaque étape des prises de décisions. Et là, ils ont constaté que la vitesse mentale ne diminuait pas en raison d’un affaiblissement des réseaux neuronaux, mais bien parce que l’âge venant, les participants recouraient de plus en plus à leur cortex préfrontal, la zone cérébrale de la pensée rationnelle. C’est bel et bien ce passage par davantage de réflexion qui expliquait la différence dans la vitesse de décision.

La conclusion c’est qu’à 20 ans, nous sommes certes plus rapides pour décider…Mais nous risquons aussi davantage de commettre des erreurs. Donc en réalité, plus on vieillit, plus on réfléchit avant d’agir et on minimise le risque d’erreurs. C’est ce que certains appellent, à raison, l’irremplaçable expérience… Une nouvelle confirmation, réconfortante pour tous les seniors !