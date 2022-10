La vitrine, plus que jamais incontournable

Miser sur une belle vitrine, est ce que ça rapporte ? Avec le climat morose, la perte du pouvoir d'achat et l'angoisse de perdre sa clientèle, de plus en plus de commerçants et dépendants mettent en effet un point d'honneur à faire un étalage de sa belle marchandise en soignant leur vitrine. Actuellement, ce sont les couleurs chatoyantes d'automne qui ont la cote. Pour tous les commerçants qui vous le diront, la vitrine, c'est psychologique et un bel étalage capte l'œil du client. Une vitrine, c'est aussi de la créativité, du commerce et donc beaucoup de psychologie.

La boutique et sa vitrine aujourd'hui conservent en majorité les codes d'avant Internet, jouant sur l'exclusivité, la classe, le luxe, l'expérience unique. D'autres vitrines sont pensées par les boutiques indépendantes, comme une extension de leur commerce en ligne. Mais la constante, c'est toujours le lieu physique, la convivialité, l'offre d'une expérience de lèche-vitrine unique. Flâner et se laisser stupéfier. Un reportage signé Françoise Barré avec Marie Michiels.