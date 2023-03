La vitamine K : le nutriment méconnu qui pourrait prévenir de nombreuses maladies

La vitamine K est une vitamine liposoluble : elle ne se dissout pas dans l’eau, mais bien dans le gras. Il faut donc un peu de gras pour pouvoir l’absorber. Elle a d'abord été découverte pour son rôle dans la coagulation, mais elle remplit aussi beaucoup d’autres rôles vitaux.

La vitamine K : une vitamine miracle ?

Outre son rôle anti-hémorragique, cette vitamine joue un rôle sur la santé et la qualité des os. Elle fonctionne en duo avec la vitamine D et favorise la formation, la minéralisation et la solidité de l’os. Elle joue également un rôle moins connu dans la prévention des maladies vasculaires. Elle protège contre les dépôts de calcium dans les vaisseaux et les tissus mous, et donc elle contribue à une meilleure protection contre l’athérosclérose et à prévenir les calcifications des tissus.